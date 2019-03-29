Болтон: в США могут ввести санкции против помогающих Мадуро стран
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний из других стран, имеющих деловые отношения с Венесуэлой, передает Reuters.
По его словам, новые санкции могли бы сократить доходы венесуэльского президента Николаса Мадуро. Трамп уже начал подумывать о таких мерах, пояснил Болтон.
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«Мы даже сейчас рассматриваем ряд дополнительных шагов, которые мы могли бы предпринять», — добавил Болтон.