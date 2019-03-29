Песков отреагировал на слова Порошенко о встрече «нормандской четверки»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о подготовке к новой встрече «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Кремль не подтверждает встречу в формате Россия-Германия-Франция-Украина после украинских президентских выборов.

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Он также добавил, что в настоящее время «никаких прикидок» по данным переговорам нет.

Ранее сообщалось, что Порошенко анонсировал заседание «нормандской четверки» после выборов на Украине.