Источник: Помпео уведомил Лаврова о новый санкциях США

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Госсекретарь США Майк Помпео уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о второй волне антироссийских санкций по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Помпео уведомил Лаврова во время телефонного разговора в феврале.

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Как отмечается, санкции против России будут введены на основании американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием.

Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли детали новых антироссийских санкций..