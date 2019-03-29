Источник: Помпео уведомил Лаврова о новый санкциях США
Госсекретарь США Майк Помпео уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о второй волне антироссийских санкций по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, Помпео уведомил Лаврова во время телефонного разговора в феврале.
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Как отмечается, санкции против России будут введены на основании американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием.
Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли детали новых антироссийских санкций..