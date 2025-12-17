На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Решение Верховного суда по делу Долиной назвали новогодним подарком россиянам

Адвокат Жорин: решение суда по делу Долиной вернет веру россиян в справедливость
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Решение Верховного суда по делу квартиры певицы Ларисы Долиной не только поставило точку в этом конкретном споре, но и стало важным для всей судебной системы России. Для жителей это настоящий новогодний подарок, так как теперь граждане видят, что суд может быть справедливым, заявил председатель президиума московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин в беседе с 360.ru.

Юрист подчеркнул, что права собственности покупательницы квартиры Полины Лурье – это окончательный вердикт, который уже нельзя оспорить. Теперь будет рассматриваться дальнейший вопрос о выписке и выселении артистки из квартиры – по мнению адвоката, это лишь вопрос времени.

В целом принятое судом решение должно восстановить доверие россиян к судебной системе, отметил Жорин, напомнив, что большинство граждан заняли сторону Лурье. Теперь граждане убедились в том, что суд может быть действительно законным и справедливым, подчеркнул он.

«И какой бы ни был ресурс на стороне известных, знаменитых, богатых, справедливость, тем не менее, тоже может восторжествовать», — заключил адвокат.

Напомним, накануне Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций о возвращении квартиры певице Ларисе Долиной по итогам рассмотрения жалобы Полины Лурье, купившей жилье у певицы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Госдуме решение Верховного суда по делу Долиной встретили аплодисментами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами