В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территории НПЗ

Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, в результате чего произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Кубани.

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ <...> В результате произошло возгорание технологического оборудования и трубопровода на площади 100 кв.метров, которое оперативно потушили», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

До этого две высоковольтные линии электропередачи были повреждены обломками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянском районе Кубани. По данным оперштаба, в результате падения частей дрона около 38,8 тыс. человек некоторое время оставались без электроснабжения.

Для проведения восстановительных работ на место инцидента оперативно выехали пять аварийных бригад — 20 человек и 5 единиц техники. По состоянию на 9:11 по мск без электричества оставались 12,7 тыс. человек.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края прогремели взрывы.