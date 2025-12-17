На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территории НПЗ

Оперштаб Кубани: обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани
true
true
true
close
РИА Новости

Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, в результате чего произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Кубани.

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ <...> В результате произошло возгорание технологического оборудования и трубопровода на площади 100 кв.метров, которое оперативно потушили», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

До этого две высоковольтные линии электропередачи были повреждены обломками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянском районе Кубани. По данным оперштаба, в результате падения частей дрона около 38,8 тыс. человек некоторое время оставались без электроснабжения.

Для проведения восстановительных работ на место инцидента оперативно выехали пять аварийных бригад — 20 человек и 5 единиц техники. По состоянию на 9:11 по мск без электричества оставались 12,7 тыс. человек.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края прогремели взрывы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами