«Демонстрация вседозволенности»: Лавров о решении Трампа по Голанам

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Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это сознательная демонстрация вседозволенности.

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Глава МИД добавил, что «наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями» это все, чем пользуется Вашингтон на внешнеполитической арене.

Он добавил, что за этим «печально наблюдать».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.