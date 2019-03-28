Коломойский рассказал, почему жаждет проигрыша Порошенко

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Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему он жаждет проигрыша на выборах действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Коломойского, он не желает, чтобы Порошенко был переизбран на второй срок.

«Потому что первые пять лет, я считаю, были пятью годами разочарований. Война, разруха, снижение ВВП, эмиграция большой части населения, уменьшение количества трудоспособного населения в Украине…», — отметил Коломойский.

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Он добавил, что в период президентства Порошенко не было ничего хорошего, и он не может «ничего записать ему в актив». Так, ВВП Украины за 2018 год составил 116 млрд, а доход на душу населения — $2700, и это меньше, чем в странах Африки или Азии, уточнил олигарх.

«И куда дальше идти? Хватит. Пусть уже кто-то другой делает что-то полезное», — заключил Коломойский.

Ранее сообщалось, что Коломойский обвинил президент Украины Петра Порошенко в том, что он создает новые конфликтные ситуации, такие, как инцидент в Керченском проливе.