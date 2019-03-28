В штабе Порошенко раскрыли детали иска к телеканалу Коломойского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/6618057/11099997_629081740570030_5898262412604550403_n-pic905-895x505-11441.jpg">

Спикер избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев прокомментировал иск к телеканалу «1+1» Игоря Коломойского. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, иск не будет нести в себе материальных претензий.

«Единственное, чего добивается истец, это опровержение лжи, систематически распространяемой на канале «1+1», и признание информации недостоверной, обнародования решения суда о недостоверности этой информации, то есть ее опровержения в эфире канала «1+1», — уточнил Медведев.

Реклама

Он добавил, что команде Порошенко важно доказать, что телеканал является основным источником «черного пиара» и «грязных политических технологий», которые используются против украинского лидера.

Ранее украинский блогер заявил, что взбешенный Порошенко дерзко разберется с каналом Коломойского.