Трамп отреагировал на завершение «российского дела»

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал завершение расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, он очень рад завершению данного расследования.

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Он также добавил, что «российское дело» начали «грязные копы».

Трамп подчеркнул, что это расследование подтвердило отсутствие сговора между ним и Россией.

Ранее сообщалось, что большинство жителей США хотят увидеть полный доклад по «российскому делу».