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Главные телеканалы США потратили 2284 минуты на освещение «российского заговора», передает Fox news.

Как отмечается, 92% материалов были негативными по отношению к президенту США Дональду Трампу.

В конце марта генеральный прокурор США Уильям Барр представил результаты расследования по «российскому делу», из которых следует, что у американского лидера не было никаких договоренностей с Москвой по поводу президентских выборов в США.

Ранее сообщалось, что минюст США опубликует новые детали доклада Мюллера в ближайшие недели.