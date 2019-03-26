В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в венесуэльские дела
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова американских чиновников о вмешательстве российской стороны во внутренние дела Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам Захаровой, Россию обвиняют «беспричинно», потому что страна выстраивает отношения с Венесуэлой в рамках Конституции Боливарианской Республики.
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«Россию беспричинно обвиняют в «военном вторжении на территорию Венесуэлы» и нарушении венесуэльского суверенитета», — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что Россия продолжит «выстраивать сотрудничество» с Венесуэлой.
Ранее сообщалось, что в конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают «влияние» на Венесуэлу.