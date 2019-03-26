Путина угостят бешбармаком

Президента России Владимира Путина в ходе визита в Киргизию будут угощать блюдами национальной кухни, передает ТАСС.

Как рассказал заведующий отделом внешней политики аппарата главы Киргизии Данияр Сыдыков, в частности на президентском столе в том числе будет присутствовать национальное киргизское блюдо бешбармак - лапша ручного изготовления с мясом.

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«Угощать президента России будем нашими традиционными блюдами, но и европейскими тоже», — сказал Сыдыков.

Визит президента России в Бишкек состоится 28 марта.

Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.