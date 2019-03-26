Пентагон согласился дать Трампу денег на стену с Мексикой

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Пентагон готов выделить администрации президента США Дональда Трампа $1 млрд на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.

По данным телеканала, оборонное ведомство уже уведомило конгресс о данном решении.

Отмечается, что этих средств хватит на постройку более 90 км стены. Также часть финансов должна пойти на улучшение пограничной инфраструктуры.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой.