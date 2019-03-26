Тимошенко отказалась возвращать Крым сразу после выборов
Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV заявила, что сразу после президентских выборов 31 марта возвращение Крыма в состав страны не представляется возможным. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Тимошенко подписала обязательство, в котором пообещала вернуть Крым и Донбасс в состав Украины в случае, если она будет избрана президентом страны. При этом в документе говорится, что она покинет пост главы государства, если это обещание удастся выполнить.
В эфире ICTV Тимошенко заявила, что эти территории не получится вернуть «сразу после [выборов]». Однако, подчеркнула она, ее администрация «не позволит привыкнуть» ко мнению, что Крым вошел в состав России легитимно.
«И мы никогда не позволим рисовать на чужих картах наш Крым, как свою территорию… И Крым к нам вернется», — сказала Тимошенко.
Ранее Тимошенко уже заявляла об амбициях вернуть Крым и Донбасс в состав Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран результатов плебисцита не признают.