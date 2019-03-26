Тимошенко отказалась возвращать Крым сразу после выборов

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Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV заявила, что сразу после президентских выборов 31 марта возвращение Крыма в состав страны не представляется возможным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Тимошенко подписала обязательство, в котором пообещала вернуть Крым и Донбасс в состав Украины в случае, если она будет избрана президентом страны. При этом в документе говорится, что она покинет пост главы государства, если это обещание удастся выполнить.

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В эфире ICTV Тимошенко заявила, что эти территории не получится вернуть «сразу после [выборов]». Однако, подчеркнула она, ее администрация «не позволит привыкнуть» ко мнению, что Крым вошел в состав России легитимно.

«И мы никогда не позволим рисовать на чужих картах наш Крым, как свою территорию… И Крым к нам вернется», — сказала Тимошенко.

Ранее Тимошенко уже заявляла об амбициях вернуть Крым и Донбасс в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран результатов плебисцита не признают.