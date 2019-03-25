Канада отказалась признавать суверенитет Израиля над Голанами

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Министерство иностранных дел Канады прокомментировало признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает ТАСС.

«Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами», — говорится в сообщении ведомства.

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В канадском МИД также добавили, что «аннексия территории силой» запрещена международным правом.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Канада остается «верным другом Израиля».

Ранее сообщалось, что российских сенатор Алексей Пушков связал решение Трампа по Голанам с выборами в США.