Канада отказалась признавать суверенитет Израиля над Голанами
Министерство иностранных дел Канады прокомментировало признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает ТАСС.
«Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами», — говорится в сообщении ведомства.
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В канадском МИД также добавили, что «аннексия территории силой» запрещена международным правом.
При этом в ведомстве подчеркнули, что Канада остается «верным другом Израиля».
Ранее сообщалось, что российских сенатор Алексей Пушков связал решение Трампа по Голанам с выборами в США.