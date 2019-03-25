В Белом доме разъяснили намерение Трампа начать расследование против демократов

Президент США Дональд Трамп не намерен начинать расследование в отношении своих политических оппонентов из числа демократов после публикации доклада по «российскому делу», передает ТАСС.

Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Трампа Хоган Гидли.

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«Трамп не планирует просить своего генерального прокурора начинать расследование в отношении своих политических противников», — сказал он.

Гидли добавил, что Белый дом до сих пор не получил доступ к докладу Мюллера, который носит конфиденциальный характер.

Ранее сенатор от демократов Джин Шахин обрушилась к критикой на спецпрокурора Роберта Мюллера из-за того, что его доклад по «российскому делу» не представлен общественности в полном объеме.