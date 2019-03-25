CNN отреагировал на роль Трампа в «российском деле»

Телеканал CNN отреагировал на публикацию итогов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

Журналисты телеканала отметили, что, хотя Мюллер и не пришел к выводу, что президент совершил преступление, он также не освобождает его от ответственности.

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В то же время в CNN согласились, что доклад является юридическим оправданием президента и достаточно полной его реабилитацией.

Также представители телеканала добавили, что Мюллер не нашел ни одного члена команды Трампа, «виновного в сговоре с русскими», и напомнили, что именно это Трамп и говорил с самого начала.

По итогам расследования спецпрокурор подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.