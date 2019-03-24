«Полное оправдание»: Трамп о докладе Мюллера по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал публикацию выводов минюста страны по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «вмешательства России» в американские выборы.
«Полное и безоговорочное оправдание», — написал Трамп.
Он также добавил, что документ доказывает отсутствие сговора между ним и Россией.
Реклама
Трамп подчеркнул, что данные выводы доказали, что он не препятствовал правосудию.
Ранее сообщалось, что доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа.