«Полное оправдание»: Трамп о докладе Мюллера по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал публикацию выводов минюста страны по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «вмешательства России» в американские выборы.

«Полное и безоговорочное оправдание», — написал Трамп.

Он также добавил, что документ доказывает отсутствие сговора между ним и Россией.

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Трамп подчеркнул, что данные выводы доказали, что он не препятствовал правосудию.

Ранее сообщалось, что доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа.