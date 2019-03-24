В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что президента России Владимира Путина не пригласили на торжественные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны, поскольку туда приглашены только страны-члены ЕС и «Восточного партнерства», передает Radio Zet.

Он подчеркнул, что Путин не является персоной нон грата и может приезжать в Польшу.

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«Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — пояснил Муха.

При этом несколькими днями ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.