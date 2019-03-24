Нэнси Пелоси отвергнет «любой» закрытый брифинг по докладу Мюллера

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что выступит против проведения закрытого брифинга по итогам расследования спецпрокурором Робертом Мюллером «российского дела», и потрбовала публичного обсуждения его итогов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

23 марта министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр уведомил конгресс страны о завершении расследования дела о «вмешательстве России» в выборы, которое на протяжении последних двух лет вел Мюллер.

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По словам Пелоси, вся собранная Мюллером информация должна быть предоставлена Конгрессу, чтобы законодатели смогли публично ее обсудить. Она подчеркнула, что американцы «заслуживают правду», привел ее слова источник агентства.

Ранее сообщалось, что на минюст США подали в суд из-за того, что ведомство не публикует результаты расследования Мюллера.