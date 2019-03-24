Times узнала о скорой отставке Мэй

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Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на неназванного министра в британском правительстве.

По его словам, 22 марта британского премьера заставили назвать дату своей отставки. Собеседник газеты утверждает, что в британском правительстве 11 министров пришли к мнению, что Мэй должна покинуть свой пост.

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«Конец близок. Она уйдет через десять дней», — сказал министр.

Издание отмечает, что даже ближайшие соратники Мэй считают ее отставку неизбежной.

«Очевидно, что к этому все идет», — сказал источник в администрации премьер-министра.

Ранее газета The Telegraph писала, что консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit.