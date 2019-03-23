Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США

Украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых». Об этом сообщает «Страна.ua» источник в близком окружении.

До этого Луценко признался в получении от посла США списка «неприкасаемых», который ему якобы передала американский посол в Киеве Мари Йованович.

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По словам источника, Луценко сказал украинскому лидеру Петру Порошенко, что он может уйти в отставку. Также источник утверждает, что президент заранее знал о том, что генпрокурор расскажет об этом в интервью.

«Они таким образом пытались понравиться Трампу… но, видимо, не учли, что наезд на американского посла в любом случае будет восприниматься как наезд на Америку», — отметил источник.

Как отмечается, Порошенко «фактически сделал крайним» Луценко. В свою очередь, генпрокурора это возмутило, и он доложил президенту, что готов подать в отставку еще до окончания президентских выборов.

Ранее сообщалось, что Порошенко заступился за посла США на Украине.