Джулиани требует доступа к отчету по «российскому делу» перед публикацией
Адвокат Рудольф Джулиани, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, прокомментировал завершение расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, юристы Трампа хотят получить доступ к отчету по «российском делу» до его публикации.
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Он также добавил, что речь идет о докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием данного дела.
Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе США призвали опубликовать доклад Мюллера целиком.