В Госдуме оценили заявление США о полном освобождении Сирии от ИГ

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Первый зампред Госдумы по обороне Александо Шерин отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о полном освобождении территории Сирии от террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает RT.

«Подобные заявления может делать только Россия как страна, которая действительно в отличие от американцев борется с ИГ, — заявил Шерин.

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Он добавил, что США просто хотят показать, что они все контролируют в Сирии, что не так.

Также, по его словам, американские военные в Сирии «прекрасно ладят с различными группировками».

Ранее сообщалось, что Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.