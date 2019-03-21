Турчинов пообещал поддержать Порошенко на выборах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что поддержит действующего главу государства Петра Порошенко на президентских выборах, сообщает РИА «Новости»

По словам Турчинова, он считает Порошенко наиболее подготовленным для должности президента страны.

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«Я считаю, что сегодня, в условиях, которые сложились, Петр Порошенко наиболее подготовленный», — заявил Турчинов украинским СМИ.

Ранее шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует баллотироваться на один президентский срок.