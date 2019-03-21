В Совфеде отреагировали на желание США признать суверенитет Израиля над Голанами

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, который высказал намерение признать Голаны частью Израиля, передает РИА «Новости».

По словам Морозова, Россия никогда не признает спорные Голанских высоты частью Израиля.

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«Россия никогда на такое признание не пойдет», — отметил Морозов.

Морозов уверен, что Трамп пошел на это, чтобы воплотить три цели: «привязать к себе Израиль», «расколоть арабский мир» и ударить по Сирии и ее партнерству с Россией».

Ранее сообщалось, что Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.