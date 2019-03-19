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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о своей отставке в прямом эфире.

»...прекращаю с 20 марта 2019 свои полномочия президента Республики Казахстан», — огласил Назарбаев в ходе обращения к народу.

Полномочия на оставшийся срок тем же документом переданы председателю парламента республики с момента принесения присяги народу Казахстана.

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Церемония присяги назначена на совместное заседание палат парламента 20 марта 2019 года.

«Это мой последний указ в качестве президента», — отметил Назарбаев.

Он пожелал всем гражданам Казахстана удачи.

«Чтобы вы спокойно жили, и верили всегда в наше светлое будущее. Спасибо большое», — заключил Назарбаев.

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок.

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