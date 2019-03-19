Назарбаев ушел в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке, сообщает РИА «Новости».
Заявление о сложении с себя президентских полномочий он сделал в ходе обращения к народу.
«В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя страны. Я был удостоин великой чести .. стать первым президентом независимого Кахахстана», — заявил Назарбаев.
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Одним из своих достижений он назвал «создание современного демократического государства» Республики Казахстан.
Отмечается, что ранее анонс обращения был распространен по всем информационным агентствам страны.
Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года.