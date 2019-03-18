«Нихт сверлирен»: Путин рассказал смешной случай о гастролях в Германии

Президент России Владимир Путин пересказал историю о гастролях в советское время в Германию, передает «Московский комсомолец».

По его слов, историю он узнал от деятеля культуры.

«И в гостинице где они жили что-то ремонтировали. И руководитель делегации, член обкома или райкома партии, там возглавляли делегацию всегда серьезные люди, желая защитить интересы музыкантов прямо через форточку кричала рабочим: «Нихт сверлирен, абер вечером концерт!» — рассказал Путин.

Ранее Путин сравнил жителей Крыма с бойцами Красной армии.