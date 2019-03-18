О'Рурк опередил Сандерса по сбору пожертвований на выборы-2020

Объявивший об участии в президентской гонке на выборах 2020 года демократ Бето О`Рурк опередил по сбору пожертвований на выборы-2020 другого претендента Берни Сандерса. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что в первые 24 часа своей кампании О`Рурк собрал $6,1 млн, а Сандерс до этого смог собрать лишь $5,9 млн.

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Также О`Рурк заявил, что планирует собрать $10 млн до окончания первой недели.

13 марта Бето О`Рурк объявил о намерении баллотироваться президентом США в качестве кандидата от Демократической партии на выборах в 2020 году.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты США пристыдили за шутку про жену.