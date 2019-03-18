«Не пляшите под дудку Трампа»: глава Австрии дал совет политикам Европы

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Австрийский президент Александер Ван дер Беллен призвал европейских политиков «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа в тех вопросах, где у Европы и Соединенных Штатов существуют разногласия. Свое мнение он выразил в интервью Welt.

Данный совет европейским политикам Ван дер Беллен сделал, говоря об иранской ядерной сделке. Он заметил, что США расторгли соглашение, достигнутое ранее Европой и Америкой, а после этого запретили компаниям Европы вести бизнес с Ираном под угрозой санкций.

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«По-моему, это уже слишком. Европейцы не должны плясать под дудку Трампа», — сказал президент.

Он добавил, что Европе следует отстаивать свою позицию и в других вопросах.

Ранее сообщалось, что Австрия запланировала открытие консульств в двух городах России.