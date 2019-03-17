Президент Сербии пообещал наказать участников беспорядков в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что причастные к беспорядкам во время протестов в Белграде 16 марта понесут ответственность, передает ТАСС.
Данное заявление он сделал в воскресенье, 17 марта, во время обращения к народу в президентском дворце.
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«Насилию — конец! Все, кто участвуют в насилии, будут отвечать в соответствии с законом», — заявил Вучич.
Он добавил, что государство не позволит насилие, а те, кто думает, что может добиться политических результатов путем насилия, ошибается.
Ранее десятки протестующих захватили здание гостелевидения в Сербии.