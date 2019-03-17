Объявившая себя борцом с коррупцией адвокат лидирует на выборах президента Словакии

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Юрист Зузана Чапутова, которая в предвыборной кампании пообещала бороться с коррупцией, лидирует на президентских выборах в Словакии с результатом в 39,1% после подсчета половины голосов, сообщает Reuters со ссылкой на государственную службу статистики.

На втором месте находится кандидат от правящей партии Smer Марош Шефчович с результатом в 18,8% голосов.

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В агентстве напомнили, что Чапутовой удалось стать лидером голосования, несмотря на отсутствие политического опыта. В Reuters уточнили, что население страны «отвернулось» от Smer после убийства журналиста Яна Куциака.

Ранее президент Словакии Андрей Киска не исключил попадания за решетку.