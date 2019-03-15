«Диверсия»: в МИД прокомментировали отключение электроэнергии в Венесуэле

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия считает зарубежной «диверсией» отключение электричества в венесуэльских штатах, передает ТАСС.

Она отметила, что на отключение света, в результате которого пострадали венесуэльцы, повлияли «из-за рубежа».

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«По данным законного правительства страны во главе с президентом [Венесуэлы Николасом] Мадуро, а также по информации других заслуживающих доверия источников, электроэнергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что Мадуро призвал молиться о восстановлении света в Венесуэле.