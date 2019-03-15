Госдеп насчитал десятки стран, «беспокоящих» США
Глава отдела политического планирования Госдепа США Кирон Скиннер заявила во время выступления в Вашингтоне, что у Соединенных Штатов вызывают «беспокойство» около 50 стран. Слова Скиннер передает ТАСС.
По ее словам, речь идет не только о государствах, которые могут нанести ядерный удар по США.
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«[Эти страны] могут нанести урон США посредством кибервойны, экономической войны, информационного противостояния», — рассказала Скиннер.
Называть эти страны представитель Госдепа не стала.
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