Госдеп насчитал десятки стран, «беспокоящих» США

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Глава отдела политического планирования Госдепа США Кирон Скиннер заявила во время выступления в Вашингтоне, что у Соединенных Штатов вызывают «беспокойство» около 50 стран. Слова Скиннер передает ТАСС.

По ее словам, речь идет не только о государствах, которые могут нанести ядерный удар по США.

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«[Эти страны] могут нанести урон США посредством кибервойны, экономической войны, информационного противостояния», — рассказала Скиннер.

Называть эти страны представитель Госдепа не стала.

Ранее МИД России обвинил США в двойных стандартах.