Дипломаты США покинули Венесуэлу

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, дипломаты США намерены продолжать свою миссию из других мест.

Он также добавил, что американская дипмиссия намерена продолжать помогать с поставками гумпомощи народу Венесуэлы.

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Помпео подчеркнул, что дипломаты США вернуться в Венесуэлу, когда республика начнет «переход к демократии».

Ранее сообщалось, что Венесуэла потребовала от дипломатов США покинуть страну за 72 часа.