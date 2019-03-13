Минюст США проверит данные внесении $100 тыс. беглым финансистом на переизбрание Трампа

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В Министерстве юстиции США выясняют, был ли взнос в размере $100 тыс. от малазийского финансиста перечислен на переизбрание американского лидера Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что министерство выясняет были ли пожертвования от беглого малазийского бизнесмена перечислены комитету по сбору средств, связанному с Трампом.

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Ранее сообщалось, что пожертвования на инаугурацию Трампа расследуют на предмет связи с Россией.

В рамках данного расследования уже был допрошен инвестор Томас Баррак, который возглавлял инаугурационный комитет.

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