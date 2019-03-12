Саакашвили рассказал о намерении Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко планировал в 2014 году отказаться от украинского суверенитета над Крымом в обмен на вступление страны в ЕС и НАТО.

«Он [Порошенко] мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО»», — сказал Саакашвили.

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По словам Саакашвили, в беседе с Порошенко он сказал, что не представляет себе Грузию без Южной Осетии с Абхазией, за которые его народ будет продолжать бороться. Также он подверг сомнению уверенность Порошенко, что в обмен на Крым Украину примут в ЕС и НАТО.

Уточняется, что Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. Киев не признает результаты референдума.

Ранее сообщалось, что Саакашвили предрек конец Украины в случае победы Порошенко.