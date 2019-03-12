Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером Европы

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На пленарной сессии в Страсбурге Европарламент (ЕП) поддержал резолюцию, которая предлагает остановить строительство «Северного потока — 2», ввести новые санкции против России, а также отказаться считать ее стратегическим партнером. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за принятие документа проголосовали 402 депутата ЕП, против высказались 169, а еще 89 воздержались.

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Данный документ был внесен в марте евродепутатом от Латвии Сандрой Калниете.

В документе говорится, что страны ЕС должны быть готовы к введению новых санкций против России, включая персональные, если российская сторона продолжит систематические нарушения международного права.

«В нынешних обстоятельствах Россия больше не может считаться «стратегическим партнером» [ЕС], а поскольку принципы в соглашении о партнерстве и сотрудничестве более не соблюдаются, то соглашение следует пересмотреть», — говорится в документе.

Ранее в ФРГ рассказали, как Европа предала Россию.