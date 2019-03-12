Глава МВД Украины разуверился в победе Порошенко на выборах
Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков выразил уверенность, что нынешний президент страны Петр Порошенко не будет повторно избран главой государства. Свое мнение он выразил в эфире ICTV.
По словам Авакова, Украина в настоящий момент находится в «конце политического цикла».
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«Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен», — сказал Аваков.
Он добавил, что украинское МВД будет предотвращать любые нарушения на выборах вне зависимости от политических взглядов кандидата.
Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины.