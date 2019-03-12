Сестра Ким Чен Ына получила должность в парламенте КНДР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/227/11651227/upload-RTX4TAHM-pic905-895x505-96705.jpg">

Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, избрана депутатом Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, в выборах участвовали 99,99% зарегистрированных кандидатов. При этом отмечается, что 100% из них проголосовали за предложенные кандидатуры. В общей сложности в ВНС избрано 687 депутатов.

Реклама

Ким Ё Чжон считается самой влиятельной женщиной Северной Кореи. Она занимает пост первого заместителя начальника отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

В прошлом году СМИ сообщали, что Ким Ё Чжон беременна.