Сестра Ким Чен Ына получила должность в парламенте КНДР
Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, избрана депутатом Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, в выборах участвовали 99,99% зарегистрированных кандидатов. При этом отмечается, что 100% из них проголосовали за предложенные кандидатуры. В общей сложности в ВНС избрано 687 депутатов.
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Ким Ё Чжон считается самой влиятельной женщиной Северной Кореи. Она занимает пост первого заместителя начальника отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).
В прошлом году СМИ сообщали, что Ким Ё Чжон беременна.