Аваков отреагировал на «хардкор» Нацкорпуса на митинге Порошенко

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков осудил действия «Нацкорпуса» на митинге президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, Аваков призвал активистов «Нацкорпуса» думать о стране, а не «раскручивать спираль ненависти и хаоса», которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой они выступили.

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По словам министра, лица, устроившие потасовку на митинге Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности.

«Любому гневу есть разумные границы. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности», — добавил он.

Он напомнил, что выборы должны представлять собой обмен аргументами и представление различных позиций, а не «соревнование кулаков».

Ранее сообщалось, что на Украине в ходе столкновений с радикалами пострадали 22 полицейских.