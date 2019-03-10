Аваков отреагировал на «хардкор» Нацкорпуса на митинге Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков осудил действия «Нацкорпуса» на митинге президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, Аваков призвал активистов «Нацкорпуса» думать о стране, а не «раскручивать спираль ненависти и хаоса», которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой они выступили.
По словам министра, лица, устроившие потасовку на митинге Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности.
«Любому гневу есть разумные границы. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности», — добавил он.
Он напомнил, что выборы должны представлять собой обмен аргументами и представление различных позиций, а не «соревнование кулаков».
Ранее сообщалось, что на Украине в ходе столкновений с радикалами пострадали 22 полицейских.