«Чемодан без ручки»: депутат Рады об усталости Европы от Украины

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Депутат Верховной рады и кандидат в президенты страны Юрий Бойко заявил, что страны Европы устали от Украины, но бросить ее уже не могут. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, европейцы осознают, что Украина идет не в том направлении, которое ей задали в Европе. Кроме того он указал на провальные реформы нынешних властей Украины и ухудшение качества жизни населения.

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«Утомление есть, но бросить не могут – как чемодан без ручки. У европейцев эта усталость больше, потому что они непосредственно с этим столкнулись», — сказал Бойко.

Также он выразил надежду на то, что власть на Украине по итогам выборов 31 марта поменяется, и с новым президентом и парламентом страна станет развиваться.

«Самое главное — избежать какого-либо переворота», — добавил Бойко.

Ранее Бойко заявил о переходе украинцев на дрова из-за высоких цен на газ.