Венесуэла решила пожаловаться на США верховному комиссару ООН
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес проинформировал о том, что страна обратится с жалобой к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с атакой на свою энергосистему. Об этом сообщает Noticiero Digital.
По словам министра, американская сторона заранее знала об отключении энергоснабжения.
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«Они совершили кибератаку на систему автоматического контроля», — заявил Родригес.
Он добавил, что в ближайшее время в Венесуэлу в составе делегации приедет Бачелет, которой Каракас предоставит доказательства своей точки зрения.
Ранее в МИД Венесуэлы раскритиковали США за «праздник» по поводу отключения электроэнергии.