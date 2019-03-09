Венесуэла решила пожаловаться на США верховному комиссару ООН

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/12232087/RTX6Q50H-pic905-895x505-66939.jpg">

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес проинформировал о том, что страна обратится с жалобой к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с атакой на свою энергосистему. Об этом сообщает Noticiero Digital.

По словам министра, американская сторона заранее знала об отключении энергоснабжения.

Реклама

«Они совершили кибератаку на систему автоматического контроля», — заявил Родригес.

Он добавил, что в ближайшее время в Венесуэлу в составе делегации приедет Бачелет, которой Каракас предоставит доказательства своей точки зрения.

Ранее в МИД Венесуэлы раскритиковали США за «праздник» по поводу отключения электроэнергии.