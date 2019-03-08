Трамп рассказал об отказе экс-адвокату в просьбе о помиловании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/11916511/trumpn-pic905-895x505-17678.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший личный адвокат Майкл Коэн просил его о президентском помиловании, но глава страны отказал ему. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

Американский лидер обратил внимание на тот факт, что во время дачи показаний конгрессу Коэн заявил, что не просил Трампа о помиловании. При этом, по словам президента США, его экс-адвокат обращался к нему с такой просьбой.

Реклама

«Плохой адвокат и мошенник Майкл Коэн под присягой заявил, что никогда не просил помилования <...> Он лгал! Более того, он прямо попросил у меня прощения. Я сказал нет. Снова он солгал!» — написал Трамп.

Глава США добавил, что Коэн также «ужасно хотел поработать в Белом доме».

Ранее газета The New York Times писала, что еще несколько фигурантов «российского дела» просили помилования у Трампа.