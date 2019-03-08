Китай призвал не возрождать «закон джунглей» в Венесуэле

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин призывает другие страны не вмешиваться в дела Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Внешнее вмешательство и санкции могут лишь обострить ситуацию, приведут лишь к тому, что вновь начнет действовать закон джунглей», — сказал Ван И.

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По его словам, внутренние вопросы должны решаться народом Венесуэлы.

Он также добавил, что суверенитет и независимость каждой страны важна.

Ранее сообщалось, что США готовят новые санкции против Венесуэлы.