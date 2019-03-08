В КНР анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что в нынешнем году китайский лидер Си Цзиньпин приедет в Россию, передает РИА «Новости».
Он отметил, что российский президент Владимир Путин намерен посетить форум «Один пояс, один путь» в Пекине, который пройдет 6-8 июня.
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«Си Цзиньпин готовится совершить государственный визит в Россию», — добавил Ван И.
Сроки визита китайского лидера Ван И не уточнил.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.