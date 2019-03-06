Ролик о «разбогатевшем» Порошенко запретили к показу на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/85/12072085/RTS27IJD-pic905-895x505-96023.jpg">

На Украине запретили показывать ролик, в котором президента страны Петра Порошенко якобы уличили в том, что он разбогател в десятки раз, сообщают «Украинские новости».

До этого в межфракционном парламентском объединении «Оппозиционная платформа — За жизнь» сняли видеоролик, в котором кандидат в украинские президенты Юрий Бойко заявил, что Порошенко «разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели в два раза».

Реклама

В Национальной Общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), отказавшей кандидату в показе ролика, ответили, что это «манипулятивная информация».

«Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины», — добавили в НОТУ.

Ранее стали известны доходы Порошенко.