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Стало известно о состоянии Фицо после покушения

Избранный президент Словакии Пеллегрини: новых операций Фицо не запланировано

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Reuters

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил в интервью словацкому изданию Pravda, что у премьер-министра Словакии Роберта Фицо не планируется новых операций.

«Нет. Глава больницы мне не подтвердила такую информацию (о новых операциях. — «Газета.Ru»)», — сказал Пеллегрини.

Более того, по его данным, 20 мая пройдет заседание консилиума врачей, на котором будет обсуждаться решение по его транспортировке в другую больницу, ближе к месту его жительства. Также Пеллегрини отметил, что у Фицо впереди критически важные часы и дни, и пообещал, что если врачи позволят, он обязательно навестит Фицо еще раз.

Кроме этого, избранный президент подтвердил, что премьер был в сознании, когда его привезли в больницу после покушения, и помнит все обстоятельства случившегося.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее стало известно, что Фицо предсказывал покушение.

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Покушение на премьера Словакии
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