Солистку группы Una забил до смерти партнер

Солистку российской группы Una Анастасию Котову забил до смерти ее партнер. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Конфликт 37-летней Анастасии и 31-летнего Артема произошел у них в квартире. По данным канала, выпивший мужчина бросился на девушку и начал бить. От полученных травм Котова скончалась на месте.

Артем сам позвонил в 112, плакал в трубку и не отвечал на вопросы, его задержали и возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным канала, мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Смерть девушки подтвердили на официальной странице Una в социальной сети «ВКонтакте».

«15 мая трагически погибла Una (Анастасия Котова). Скоро вы услышите ее последнюю песню», — написали представители группы.

Анастасия Котова пела в составе Una с 2005 года. Последний концерт женщины прошел два года назад.

Ранее суд Казахстана приговорил к 24 годам лишения свободы бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. Его признали виновным в жестоком убийстве супруги Салтанат Нукеновой.